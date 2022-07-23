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Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»

23 июля 2022 12:28
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»

Дуэта бывших супругов ждать не стоит.

Наташа Королева объяснила, почему поклонники спустя 20 лет все еще надеются на ее воссоединение с Игорем Николаевым. У них, если верить певице, есть шанс дождаться желаемого, но с одним важным условием.

«Для Игоря наше сотрудничество пока сложный вопрос. Я вижу, что его рана не зажила, кровоточит», — поделилась Королева.

Звезда не хочет давить бывшему мужу, женатому на Юлии Проскуряковой, на больное, а потому поддерживает лишь нейтральные отношения. Наташа уверена, что когда музыкант окончательно отпустит их прошлую историю, они смогут воссоединиться на сцене и это будет «энергетическим выстрелом невероятной силы».

Публика чувствует также, и не зря. Ведь в свое время, рассказала артистка изданию «7Дней», Николаев создал волшебную картинку на фоне мрачного дефолта перестройки, которую россияне не могут забыть. «Всегда повторяю: Игорь не композитор, он сказочник», — заявила Королева.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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