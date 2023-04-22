Королева подиума выбрала в мужья старика: их пляжное фото вызывает отвращение

Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, по праву заняла свое место среди фешен-икон современности. Ее модельная карьера быстро пошла в гору, а вот личная жизнь, по мнению поклонников, не задалась.

Вот уже больше 10 лет звезда глянца замужем за бизнесменом Питером Баккером. Вместе супруги воспитывают дочь Александру Кристину и сына Эдриана Грея. Казалось бы, что тут плохого.

Избранник эффектной блондинки невероятно богат, но вот незадача — он далеко не красавец. Да и ко всему прочему старше Поли на 16 лет. Баккер годится жене в отцы, но выглядит настолько плохо, что со стороны кажется ее дедушкой.

В Сети горячо обсуждают одну из пляжных фотографий семейной пары. Интернет-пользователи никак не могут смириться с тем, что королева подиума выбрала в мужья старика, и отмечают, что совместный кадр возлюбленных вызывает лишь отвращение.