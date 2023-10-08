Королева опозорилась в эфире песенного шоу: такого конфуза с фонограммой никто не ожидал

Время Наташи Королевой безвозвратно ушло. Артистка не может выдержать конкуренцию с молодыми и талантливыми музыкантами. И даже хитростью звезда не в состоянии это исправить.

Знаменитость на свой страх и риск согласилась принять участие в шоу «Битва поколений». Соперницей бывшей жены Игоря Николаева стала Клава Кока. На фоне видавшей виды коллеги по цеху она выглядела более выигрышно.

Никто не ожидал, что Королева испугается петь хит конкурентки «Покинула чат» вживую.

Она использовала студийную запись, но судьи это заметили. От такого позора исполнительнице придется отмываться еще долго.

Жюри занизили оценку брюнетке, заметив, что Кока до подобного не опустилась и пела без фонограммы. В результате победа досталась блондинке, а жене Сергея Глушко оставалось лишь краснеть перед шокированной публикой.