Королева обтянула огромную грудь и прогадала: россияне подняли на смех певицу
Наряд не по возрасту.
В 90-е Наташа Королева была признанной красавицей и секс-символом. Сейчас певице 49 лет, но ее стиль нисколько не изменился с тех времен: артистка до сих пор носит откровенные наряды и напирает на свою сексуальность.
Правда, не все поклонники считают образ Королевой уместным для ее возраста и статуса. Видео, в котором певица позирует в коротком розовом костюме, вызвало гнев у подписчиков.
«Чертовщина какая-то: с детства помню Королеву, сверкающую своим бюстом. Прошло 30 лет, а ничего так и не поменялось, кроме размера», «Просто карикатура», «Время быстро летит и красоваться Королевой все труднее», «Ужас какой-то», «Одним словом – колхоз!», – писали в комментариях.