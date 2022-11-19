Королева обтянула огромную грудь и прогадала: россияне подняли на смех певицу

В 90-е Наташа Королева была признанной красавицей и секс-символом. Сейчас певице 49 лет, но ее стиль нисколько не изменился с тех времен: артистка до сих пор носит откровенные наряды и напирает на свою сексуальность.

Правда, не все поклонники считают образ Королевой уместным для ее возраста и статуса. Видео, в котором певица позирует в коротком розовом костюме, вызвало гнев у подписчиков.