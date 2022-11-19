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Киноафиша Статьи Королева обтянула огромную грудь и прогадала: россияне подняли на смех певицу

Королева обтянула огромную грудь и прогадала: россияне подняли на смех певицу

19 ноября 2022 13:15
Королева обтянула огромную грудь и прогадала: россияне подняли на смех певицу

Наряд не по возрасту.

В 90-е Наташа Королева была признанной красавицей и секс-символом. Сейчас певице 49 лет, но ее стиль нисколько не изменился с тех времен: артистка до сих пор носит откровенные наряды и напирает на свою сексуальность.

Правда, не все поклонники считают образ Королевой уместным для ее возраста и статуса. Видео, в котором певица позирует в коротком розовом костюме, вызвало гнев у подписчиков.

«Чертовщина какая-то: с детства помню Королеву, сверкающую своим бюстом. Прошло 30 лет, а ничего так и не поменялось, кроме размера», «Просто карикатура», «Время быстро летит и красоваться Королевой все труднее», «Ужас какой-то», «Одним словом – колхоз!», – писали в комментариях.

Королева обтянула огромную грудь и прогадала: россияне подняли на смех певицу
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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