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Киноафиша Статьи Королева не скрыла правды о пополнении в семье: вновь пришла к Кудрявцевой

Королева не скрыла правды о пополнении в семье: вновь пришла к Кудрявцевой

24 декабря 2022 21:00
Королева не скрыла правды о пополнении в семье: вновь пришла к Кудрявцевой

У звезды появился новый лучший друг.

Не так давно стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана решил начать взрослую самостоятельную жизнь. Архип переехал от родителей в Москву, а звёздные супруги остались один на один со своими переживаниями.

Любой матери тяжело отпускать ребёнка в свободное плаванье, но муж певицы решил помочь ей справиться с тревогой и немного разрядил обстановку в доме. На шоу Леры Кудрявцевой поп-дива рассказала, что супруг принес домой шпица.

За маленьким Арчибальдом стали ухаживать почти как за родным сыном. Малыш находится под присмотром той же няни, которая когда-то ухаживала за Архипом.

Королёва призналась, что без проблем не обошлось:

«Это невероятный парень! Когда он к нам попал, было много проблем – все углы, ковры, мебель были помечены. Мы решили его стерилизовать».

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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