Королева не скрыла правды о пополнении в семье: вновь пришла к Кудрявцевой
У звезды появился новый лучший друг.
Не так давно стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана решил начать взрослую самостоятельную жизнь. Архип переехал от родителей в Москву, а звёздные супруги остались один на один со своими переживаниями.
Любой матери тяжело отпускать ребёнка в свободное плаванье, но муж певицы решил помочь ей справиться с тревогой и немного разрядил обстановку в доме. На шоу Леры Кудрявцевой поп-дива рассказала, что супруг принес домой шпица.
За маленьким Арчибальдом стали ухаживать почти как за родным сыном. Малыш находится под присмотром той же няни, которая когда-то ухаживала за Архипом.
Королёва призналась, что без проблем не обошлось:
«Это невероятный парень! Когда он к нам попал, было много проблем – все углы, ковры, мебель были помечены. Мы решили его стерилизовать».