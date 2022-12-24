Королева не скрыла правды о пополнении в семье: вновь пришла к Кудрявцевой

Не так давно стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана решил начать взрослую самостоятельную жизнь. Архип переехал от родителей в Москву, а звёздные супруги остались один на один со своими переживаниями.

Любой матери тяжело отпускать ребёнка в свободное плаванье, но муж певицы решил помочь ей справиться с тревогой и немного разрядил обстановку в доме. На шоу Леры Кудрявцевой поп-дива рассказала, что супруг принес домой шпица.

За маленьким Арчибальдом стали ухаживать почти как за родным сыном. Малыш находится под присмотром той же няни, которая когда-то ухаживала за Архипом.

Королёва призналась, что без проблем не обошлось: