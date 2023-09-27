Королева изнемогает без Николаева: очевидное невозможно игнорировать

Наташа Королева и Игорь Николаев были вместе почти девять лет. Они не только работали как певца и композитор, но и состояли в браке. Хотя пышную свадьбу они не играли, романтичная история этой пары покорила публику. Но после развода в начале нулевых бывшие супруги практически перестали общаться.

В отличие от многих других звездных пар, Николаев и Королева не смогли остаться друзьями даже спустя много лет после развода. Об этом артистка рассказала на шоу «Сегодня вечером».

Когда звезде сообщили, что в студии ее бывший продюсер, она сразу поняла — это Марта Могилевская. О визите Николаева на свой юбилей певица не могла и подумать.

«Игорь... Он как-то игнорирует мою компанию», — грустно сообщила Наташа.

Многие предположили, что, несмотря на новый брак, Королева скучает по бывшему мужу. Именно поэтому ее огорчает, что Николаев не горит желанием с ней видеться.