Королева грязно выругалась, увидев темнокожего малыша Тарзана: все будут в шоке

Пара Наташи Королевой и Тарзана в последнее время постоянно на слуху. То в Сети всплывает информация о многочисленных изменах стриптизера, то сама певица внезапно признается на телешоу в наличии внебрачной дочери. Детский вопрос привлек особенно много внимания публики, хотя вскоре и выяснилось, что звезда просто пожертвовала другу яйцеклетку.

На днях публику поразила новая история, связанная с четой Глушко и детьми. Королева при виде темнокожего малыша Тарзана не сдержалась и выругалась матом. К счастью, об очередной измене речи не идет. Все дело в новом увлечении танцора.

Сергей раскрывает все грани своего таланта. Мужчина занимается живописью, черпая вдохновение в своей поездке по Африке. На очередном полотне Тарзан изобразил чернокожего ребенка, который восхитил Королеву.