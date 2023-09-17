«Королева фонограммы»: Брежнева упала во время концерта, но продолжила петь (постыдное видео)

Вера Брежнева начала свою карьеру в группе «ВИА Гра» в начале нулевых, а после занялась сольным творчеством. Артистка считается одной из самых успешных певиц в стране, а ее концерты проходят с неизменным аншлагом. Однако некоторые выступления запоминаются не эффектными номерами, а скандалами.

Так, во время шоу в Москве артистка, исполняя свой хит «Близкие люди», упала на пол. Но это не сказалось на ее концерте, ведь она выступала под фонограмму, поэтому ее пение продолжилось, несмотря ни на что.

Пользователи Сети не прошли мимо видео с концерта. В комментариях они осудили Брежневу за фонограмму и призвали фанаток отказаться от ее концертов, ведь, как они уверены, артистка не уважает своих поклонников.