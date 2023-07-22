Королева эпизодов всю жизнь жалела, что снялась в этом советском фильме: его обожают миллионы

Одним из самых знаменитых проектов в карьере Софьи Пилявской стала лирическая комедия «Покровские ворота». Миллионы зрителей запомнили ее как Алису Витальевну, тетю Костика — главного героя фильма. Но сама артистка, как оказалось, не была в восторге от работы.

По словам Пилявской, проблема фильма Михаила Казакова кроется в сценарии. Постановщик включил в историю слишком много героев и сюжетных линий, из-за чего зрителям сложно уследить за происходящим и понять всю задумку.

«Не люблю „Покровские ворота“, так как считаю, что не надо пытаться налить в стакан пол-литра. А Миша все туда намешал», — признавалась однажды артистка.

Сниматься же она согласилась из меркантильных соображений. Ей нужно было заработать деньги, поэтому она бралась за подобные фильмы, которые совсем ей не нравились, и шла на компромиссы с самой собой.