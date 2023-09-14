Королева едва не стала любовницей известного певца: муж узнал и был в бешенстве

Наташа Королева ушла от Игоря Николаева, узнав, что тот сходил налево. Многие жалели обманутую певицу, не зная, что та и сама не без греха. Будучи замужней дамой, артистка воспылала чувствами к известному коллеге. Вместе с объектом своей любви звезда выступила дуэтом, и дома ее ждал грандиозный скандал.

Вспоминать об этом брюнетка не любит, чтобы не портить себе репутацию. Между тем Филипп Киркоров из себя святошу не строит. Поп-король раскрыл интимные подробности своего «недоромана» с чужой женщиной.

Музыкант признался, что они с Королевой сумели вовремя остановиться, поскольку понимали, что на кону сразу две семьи. Реакция Аллы Пугачевой на связь с «русалкой» остается неизвестной, а вот «дельфин» пришел в бешенство. И хоть между Филиппом Бедросовичем и Наташей до греха не дошло, Николаев затаил страшную обиду и преподнес сопернику то самое блюдо, которое подают холодным.