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Королева едва не стала любовницей известного певца: муж узнал и был в бешенстве

14 сентября 2023 11:15
Королева едва не стала любовницей известного певца: муж узнал и был в бешенстве

Месть оказалась страшной.

Наташа Королева ушла от Игоря Николаева, узнав, что тот сходил налево. Многие жалели обманутую певицу, не зная, что та и сама не без греха. Будучи замужней дамой, артистка воспылала чувствами к известному коллеге. Вместе с объектом своей любви звезда выступила дуэтом, и дома ее ждал грандиозный скандал.

Вспоминать об этом брюнетка не любит, чтобы не портить себе репутацию. Между тем Филипп Киркоров из себя святошу не строит. Поп-король раскрыл интимные подробности своего «недоромана» с чужой женщиной.

Музыкант признался, что они с Королевой сумели вовремя остановиться, поскольку понимали, что на кону сразу две семьи. Реакция Аллы Пугачевой на связь с «русалкой» остается неизвестной, а вот «дельфин» пришел в бешенство. И хоть между Филиппом Бедросовичем и Наташей до греха не дошло, Николаев затаил страшную обиду и преподнес сопернику то самое блюдо, которое подают холодным.

«Мне оторвали голову на всю жизнь. Мстят до сих пор», — пожаловался исполнитель в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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