Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)

Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)

9 сентября 2025 11:21
Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)

На счету актрисы больше полусотни ярких образов.

Имя Надежды Румянцевой давно вошло в золотой фонд отечественного кино. Она умела одинаково органично быть и задорной деревенской девчонкой, и студенткой с чемоданом амбиций, и заводной москвичкой с характером.

Тосю Кислицыну из «Девчат» и Людмилу Добрыйвечер из «Королевы бензоколонки» вспоминают даже те, кто не называет себя киноманом. Но ведь на счету актрисы — десятки других работ, многие из которых сегодня помнят только истинные ценители.

Её фильмография насчитывает 52 роли, и каждая по-своему интересна. Где-то это небольшие эпизоды, где-то настоящие характерные образы, которые невозможно спутать с чужими.

В шестидесятые годы премьеры с Румянцевой собирали полные залы, а критики называли её «Чаплином в юбке» за умение одним движением создать комедийный эффект.

Наш тест — для тех, кто не боится выйти за рамки «Девчат» и «Бензоколонки». Здесь 9 вопросов о её экранных героинях: от хорошо известных до тех, о которых даже преданные фанаты порой забывают.

Сможете ли вы набрать максимальный балл и доказать, что знаете фильмографию Надежды Васильевны лучше, чем большинство земляков?

Ранее мы писали: Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки «Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки Читать дальше 9 сентября 2025
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест) Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест) Читать дальше 13 сентября 2025
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест) Читать дальше 12 сентября 2025
Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Тест для тех, чей любимый фильм — «Москва слезам не верит»: сможете вспомнить имена 7 героев картины? Читать дальше 11 сентября 2025
«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет? «Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет? Читать дальше 11 сентября 2025
Вовсе не так легко, как кажется: угадайте, где сняли фильм, в Голливуде или в СССР, по одному лишь кадру (тест) Вовсе не так легко, как кажется: угадайте, где сняли фильм, в Голливуде или в СССР, по одному лишь кадру (тест) Читать дальше 11 сентября 2025
Любите мировую классику? Тогда тест для вас: угадайте по кадру 5 советских экранизаций Любите мировую классику? Тогда тест для вас: угадайте по кадру 5 советских экранизаций Читать дальше 11 сентября 2025
Тест для любителей «морского» кино: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с подводниками Тест для любителей «морского» кино: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с подводниками Читать дальше 11 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше