Королева бензоколонки и зрительских сердец: Тосю из «Девчат» узнают 99 из 100, а что насчет малоизвестных ролей Надежды Румянцевой? (Сложный тест)

Имя Надежды Румянцевой давно вошло в золотой фонд отечественного кино. Она умела одинаково органично быть и задорной деревенской девчонкой, и студенткой с чемоданом амбиций, и заводной москвичкой с характером.

Тосю Кислицыну из «Девчат» и Людмилу Добрыйвечер из «Королевы бензоколонки» вспоминают даже те, кто не называет себя киноманом. Но ведь на счету актрисы — десятки других работ, многие из которых сегодня помнят только истинные ценители.

Её фильмография насчитывает 52 роли, и каждая по-своему интересна. Где-то это небольшие эпизоды, где-то настоящие характерные образы, которые невозможно спутать с чужими.

В шестидесятые годы премьеры с Румянцевой собирали полные залы, а критики называли её «Чаплином в юбке» за умение одним движением создать комедийный эффект.

Наш тест — для тех, кто не боится выйти за рамки «Девчат» и «Бензоколонки». Здесь 9 вопросов о её экранных героинях: от хорошо известных до тех, о которых даже преданные фанаты порой забывают.

Сможете ли вы набрать максимальный балл и доказать, что знаете фильмографию Надежды Васильевны лучше, чем большинство земляков?

