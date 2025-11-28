«Королева, а так — мальчик»: эту роль Цискаридзе считает эталонной, а многие даже не узнают в ней Фрейндлих

Когда речь заходит об Алисе Фрейндлих, Николай Цискаридзе не скрывает восхищения. Артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой и давний друг актрисы неоднократно подчёркивал: для него все роли Фрейндлих — гениальные.

Лучшая роль по мнению Цискаридзе

Но среди них есть одна особенно необычная — семилетний Малыш в спектакле «Малыш и Карлсон» Театра имени Ленсовета.

«Я очень хорошо помню, как в детстве показывали по телевизору „Карлсона“, где Алиса много лет играла мальчика, — делится Цискаридзе. — Присматриваешься — королева! А так — мальчик. Потом опять вглядываешься — нет, это же та Анна Австрийская, которая щёлкает пальцами в „Д’Артаньяне“».

Для Цискаридзе эта роль — яркий пример уникального дара Фрейндлих: уметь быть одновременно и ребёнком, и монархом, и простушкой, и трагической героиней. В её исполнении даже очевидная несостыковка (взрослая актриса в роли мальчика) превращается не в недостаток, а в художественное открытие.

Почему роль Малыша так важна?

По мнению Цискаридзе, именно такие «неудобные» роли раскрывают подлинный масштаб таланта. Фрейндлих, будучи взрослой женщиной, не просто играла ребёнка — она воссоздавала детскую пластику, интонации, непосредственность. На театральной сцене это работало безупречно: зрители забывали о возрасте актрисы и видели перед собой настоящего Малыша.

Смелость выбора. В 1960–1970‑е годы мало кто из звёзд решился бы на столь рискованный эксперимент. Но Фрейндлих, несмотря на «некиногеничную» внешность (как её называли операторы), всегда шла против шаблонов.

Синтез комического и лирического. В образе Малыша она соединила озорство и трогательность — качество, которое позже проявится и в Мымре из «Служебного романа», и в Анне Австрийской.

Театр как пространство абсолютной свободы

Цискаридзе отмечает: спектакль «Малыш и Карлсон», где партнёром Фрейндлих стал Анатолий Равикович (Карлсон), был не просто развлекательным шоу. Это была лаборатория актёрского мастерства, где Фрейндлих могла экспериментировать без оглядки на стереотипы.

«Алиса Бруновна никогда не боялась выглядеть нелепо. В этом её сила. Она могла быть смешной, угловатой, даже „некрасивой“ — и именно это делало её образы живыми».

Сегодня Алиса Бруновна продолжает играть в театре, а её фильмография остаётся энциклопедией актёрского мастерства.

