«Король устал и в ярости»: коронация Карла III пошла не по плану

Карл III не один десяток лет ждал своего восхождения на британский престол. Коронация монарха запланирована на начало мая этого года, но как следует порадоваться за себя старший сын Елизаветы не может. Вероятно, совсем не таким он представлял свое состояние накануне столь долгожданного торжественного мероприятия.

Как выяснилось, самочувствие Карла III оставляет желать лучшего. Коронация пошла явно не плану. Подготовка к важному событию оказалась омрачена выходкой принца Эндрю, не пожелавшего покидать свой дом в Виндзоре. Особняк стоимостью в 37 млн долларов король потребовал освободить для семьи своего старшего сына — принца Уильяма.

Однако младший брат монарха не согласился и нарушил все планы. СМИ сообщают, что король «устал и в ярости», и теперь интернет-пользователи желают ему запастись терпением. «А ведь это еще Гарри и Меган не приехали погостить», — подтрунивают над Карлом в Сети.