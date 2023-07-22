Король небылиц: Эммик из «Ликвидации» год водил россиян за нос

Несколько лет назад актер Александр Семчев на федеральном канале заявил, что увел девушку у своего сына. В 2018 году мужчина начал сильно терять вес, и вокруг его стремительного преображения ходило множество слухов. Появление молодой пассии, казалось бы, поставило все на свои места. Но все оказалось не так просто. Уже через год после выхода шоу в эфир Семчев сознался, что история о девушке была выдумкой.

По словам Александра, участие в телешоу стало для него еще одной ролью, которую он должен был сыграть за гонорар. Программа нуждалась в скандале, и он согласился стать главным героем. Никакого романа с девушкой сына на самом деле не существовало.

Семчев заявил, что когда ему предлагают достойную оплату, то он не задумывается о своей репутации. Актеру совершенно безразлично, что станут о нем говорить бабушки и какого мнения после выхода шоу будут о нем домохозяйки.