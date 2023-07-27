Корнея Чуковского никогда не существовало: мало кто знал имя главного сказочника СССР

Поэт Корней Чуковский не нуждается в представлении. На его сказках «Мойдодыр», «Федорино горе», «Доктор Айболит» и «Муха-Цокотуха» выросло не одно поколение детей. Однако мало кто знаком с биографией этой легендарной личности.

Оказывается, имя Корней Чуковский — это псевдоним. При рождении будущего поэта звали Николай Корнейчуков. Он сменил свое имя лишь тогда, когда занялся литературой.

Поэт был незаконнорожденным ребенком, и этот факт его сильно тяготил. После начала профессиональной карьеры в литературе он стал Корнеем Чуковским. Псевдоним же образован от его фамилии Корнейчуков — вот такая нехитрая математика. А годы спустя легендарный сказочник сменил и отчество — он стал Ивановичем.

Матерью прославленного детского поэта была крестьянка Екатерина Осиповна. Она работала служанкой в доме Эммануила Левенсона, который и был отцом Чуковского. Браки между христианами и иудеями были запрещены в Российской империи, но это не помешало родителям поэта прожить вместе много лет.