Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

Гаремы Османской империи, знакомые нам по «Великолепному веку», представляются местом жестоких интриг. Хюррем‑султан прошла через немало испытаний, но даже ее железная воля вряд ли выдержала бы реалии китайского гарема в эпоху династии Мин (1368–1644 гг.), когда жестокость императоров достигла апогея.
Основатель династии, император Хунъу (1368–1398), ввел жуткую традицию: после его смерти наложниц заставляли либо покончить с собой, либо хоронили заживо вместе с телом правителя.
Эту практику продолжили его преемники, в итоге тысячи женщин погибли «с почетом».
Император Юнлэ, строитель Запретного города, в 1421 году устроил расправу над 2 800 наложницами. По слухам, одна из фавориток совершила самоубийство из‑за его бессилия, а он, униженный, приказал казнить всех, кто мог знать об этом, сообщает Ancient-Origins/
Даже девушки 12 лет не избежали смерти. Позднее 15 наложниц повесили на белых шелковых шнурах в день похорон императора.
Император Цзяцзин, одержимый идеей бессмертия, верил, что эликсир жизни можно получить из менструальной крови девственниц. Тысячи девушек были доставлены в Запретный город, где их держали на диете из тутовых ягод и росы. Многие умерли от голода.
За малейшую провинность наложницу могли казнить (отсечение головы, яд, удушение); изгнать из дворца без средств к существованию; понизить в звании, лишив всех привилегий.
В Османской империи наказания тоже были суровы, но редко доходили до столь крайних мер без серьезного повода.
Здесь не работали привычные методы Хюррем: ни очарование, ни дипломатия, ни даже материнская любовь не гарантировали выживания или хотя бы базовой безопасности.