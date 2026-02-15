Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

15 февраля 2026 18:36
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

Массовые казни, ужасные диеты и что только не.

Гаремы Османской империи, знакомые нам по «Великолепному веку», представляются местом жестоких интриг. Хюррем‑султан прошла через немало испытаний, но даже ее железная воля вряд ли выдержала бы реалии китайского гарема в эпоху династии Мин (1368–1644 гг.), когда жестокость императоров достигла апогея.

Основатель династии, император Хунъу (1368–1398), ввел жуткую традицию: после его смерти наложниц заставляли либо покончить с собой, либо хоронили заживо вместе с телом правителя.

Эту практику продолжили его преемники, в итоге тысячи женщин погибли «с почетом».

Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

Император Юнлэ, строитель Запретного города, в 1421 году устроил расправу над 2 800 наложницами. По слухам, одна из фавориток совершила самоубийство из‑за его бессилия, а он, униженный, приказал казнить всех, кто мог знать об этом, сообщает Ancient-Origins/

Даже девушки 12 лет не избежали смерти. Позднее 15 наложниц повесили на белых шелковых шнурах в день похорон императора.

Император Цзяцзин, одержимый идеей бессмертия, верил, что эликсир жизни можно получить из менструальной крови девственниц. Тысячи девушек были доставлены в Запретный город, где их держали на диете из тутовых ягод и росы. Многие умерли от голода.

За малейшую провинность наложницу могли казнить (отсечение головы, яд, удушение); изгнать из дворца без средств к существованию; понизить в звании, лишив всех привилегий.

Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

В Османской империи наказания тоже были суровы, но редко доходили до столь крайних мер без серьезного повода.

Здесь не работали привычные методы Хюррем: ни очарование, ни дипломатия, ни даже материнская любовь не гарантировали выживания или хотя бы базовой безопасности.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится Читать дальше 17 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше