Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

Массовые казни, ужасные диеты и что только не.

Гаремы Османской империи, знакомые нам по «Великолепному веку», представляются местом жестоких интриг. Хюррем‑султан прошла через немало испытаний, но даже ее железная воля вряд ли выдержала бы реалии китайского гарема в эпоху династии Мин (1368–1644 гг.), когда жестокость императоров достигла апогея.

Основатель династии, император Хунъу (1368–1398), ввел жуткую традицию: после его смерти наложниц заставляли либо покончить с собой, либо хоронили заживо вместе с телом правителя.

Эту практику продолжили его преемники, в итоге тысячи женщин погибли «с почетом».

Император Юнлэ, строитель Запретного города, в 1421 году устроил расправу над 2 800 наложницами. По слухам, одна из фавориток совершила самоубийство из‑за его бессилия, а он, униженный, приказал казнить всех, кто мог знать об этом, сообщает Ancient-Origins/

Даже девушки 12 лет не избежали смерти. Позднее 15 наложниц повесили на белых шелковых шнурах в день похорон императора.

Император Цзяцзин, одержимый идеей бессмертия, верил, что эликсир жизни можно получить из менструальной крови девственниц. Тысячи девушек были доставлены в Запретный город, где их держали на диете из тутовых ягод и росы. Многие умерли от голода.

За малейшую провинность наложницу могли казнить (отсечение головы, яд, удушение); изгнать из дворца без средств к существованию; понизить в звании, лишив всех привилегий.

В Османской империи наказания тоже были суровы, но редко доходили до столь крайних мер без серьезного повода.

Здесь не работали привычные методы Хюррем: ни очарование, ни дипломатия, ни даже материнская любовь не гарантировали выживания или хотя бы базовой безопасности.