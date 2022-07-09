Коридор возможностей: какому знаку Зодиака будет везти в июле, раскрыл Глоба

Со времен возникновения астрологии люди внимательно прислушиваются к прогнозам и советам специалистов в этой сфере. А все потому, что рекомендации профессиональных астрологов помогают по-новому взглянуть на привычные вещи и увидеть шансы там, где, возможно, без подсказки их невозможно было бы заметить. Какому знаку зодиака в июле звезды обещают множество уникальных возможностей, рассказал известный астролог Павел Глоба.

Согласно прогнозу самого известного в России астролога, июль 2022 года будет благоприятным месяцем для Близнецов.

В жизни уроженцев воздушного знака наступит долгожданная белая полоса.

На протяжении всего июля люди, появившиеся на свет под этим знаком, могут рассчитывать на везение и приятные бонусы от судьбы. Перед ними откроются фантастические перспективы – важно лишь заметить знаки мироздания и откликнуться на них. В каких же сферах Близнецов ожидает наибольший успех?

Павел Глоба рассказал, что большие и приятные перемены будут ждать представителей воздушного знака в личной жизни. Близнецы, которые уже находятся в отношениях или состоят в браке, могут рассчитывать на второй медовый месяц. В паре будет царить гармония, чувства партнеров друг к другу вспыхнут с новой силой. Одиноким Близнецам не стоит расстраиваться, ведь встреча со второй половинкой уже не за горами – человек, рядом с которым будет по-настоящему хорошо, уже готов появиться в их жизни.

Успех будет сопутствовать Близнецам и в деловой сфере.

По словам астролога, руководство обратит внимание на заслуги уроженцев знака и примет решение о повышении в должности. Кроме того, велика вероятность получить прибавку к заработной плате или премию, сумма которой окажется приятной неожиданностью. Близнецы-бизнесмены могут смело подписывать договоры, заключать контракты и инвестировать средства – в июле любые шаги в бизнесе принесут выгоду и пользу.

А вот в конце месяца Павел Глоба рекомендует представителям воздушного знака как следует расслабиться и отдохнуть.

В июле Близнецы успеют сделать много важных дел, но не стоит забывать о том, что силы и энергетический баланс необходимо восстанавливать. Поездка в загородный дом или небольшое путешествие пойдут уроженцам знака на пользу – из отпуска они вернутся с новыми силами и идеями.