Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов

Дворцовые интриги, борьба за трон и женщина, которой подвластна империя — и это не Хюррем.

Если вы думали, что вас уже ничем не удивить после «Великолепного века» — у нас сюрприз. В Корее сняли свою версию масштабной исторической драмы, и по накалу, эмоциям и рейтингу она легко превосходит турецкий оригинал. Это «Императрица Ки» — история любви, власти и предательства, где дворцовые интриги сплетаются с судьбами империй.

На «Кинопоиске» у дорамы оценка 8,6, тогда как у «Великолепного века» — 8,2. И если вы все еще сомневаетесь, включать ли первую серию, знайте: 51 эпизод пролетает незаметно, а после финала внутри — легкая пустота, смешанная с удовольствием.

Историческая драма с вымыслом — и это только усиливает эффект

Сюжет основан на реальной фигуре — наложнице из Коре, которую увезли в Китай ко двору Тогон-Тэмура, последнего императора династии Юань. Позже она станет Олджэй-хутуг, императрицей.

Историческая достоверность здесь — лишь основа. Авторы смело фантазируют, придумывая интриги, любовные треугольники и политические заговоры. 80% событий — вымышленные, но именно это делает «Императрицу Ки» мощной и захватывающей.

В центре внимания также противостояние двух правителей за любовь героини, ее путь от служанки до женщины, от которой зависят судьбы миллионов. Это не просто романтическая дорама: любовь здесь переплетается с борьбой за власть.

У сериала великолепные декорации и костюмы, которые переносят во дворцы и на поля сражений. Здесь присутствует и сильный актерский состав, особенно в главных ролях. И, главное, — сюжет, который вызывает неподдельные эмоции.

Зрители признаются: после некоторых сцен сдержать слезы невозможно, настолько сильно погружаешься в происходящее. А когда история заканчивается — хочется вновь вернуться и пересмотреть, чтобы прожить все тягостные и радостные моменты. Ошибки, конечно, есть. Но из-за мощного эмоционального накала на них просто не обращаешь внимания.

Если вы любите корейские дорамы и если вы любите исторические сериалы смотрите обязательно и пусть вас не пугает 51 серия их можно просто залпом проглотить! — пишут на КП.

