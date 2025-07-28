Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Корейский «Граф Монте-Кристо»: Тарантино плакал при просмотре тюремной драмы с душераздирающей концовкой

Корейский «Граф Монте-Кристо»: Тарантино плакал при просмотре тюремной драмы с душераздирающей концовкой

28 июля 2025 07:29
Корейский «Граф Монте-Кристо»: Тарантино плакал при просмотре тюремной драмы с душераздирающей концовкой

Но победу на Каннском кинофестивале отдали другой картине. 

Если бы Квентин Тарантино в 2004 году мог присудить этому фильму «Золотую пальмовую ветвь» единолично, он бы так и сделал. Фильм корейского режиссера Пак Чхан-ука буквально запал ему в душу, настолько, что во время одной из финальных сцен режиссер заплакал при коллегах.

История мести, достойная Дюма

Корейский «Граф Монте-Кристо»: Тарантино плакал при просмотре тюремной драмы с душераздирающей концовкой

Завязка «Олдбоя» напоминает классический сюжет «Графа Монте-Кристо», только с азиатским колоритом и интригой. Главного героя О Дэ-су похищают и на 15 лет запирают в одиночной камере, не объясняя причин. Жизнь проходит мимо, любые попытки побега или добровольного ухода из жизни строго пресекаются.

В один день Дэ-су отпускают, и теперь героем движет лишь желание выяснить, кто изощренно издевался над ним и отомстить. В отличие от Дюма, где имена заговорщиков были известны с самого начала, в корейской версии «Графа Монте-Кристо» развязка шокирует намного сильнее.

В остальном та же долгая изоляция, потерянные годы и желание возмездия, но если Эдмон Дантес находит сокровища и становится графом, то О Дэ-су получит лишь страшную правду, которая пошатнет его рассудок и напрочь решит желания говорить.

Тарантино не ошибся: это шедевр

Корейский «Граф Монте-Кристо»: Тарантино плакал при просмотре тюремной драмы с душераздирающей концовкой

Спайк Ли попробовал переснять «Олдбоя», но без кровавой эстетики и азиатской безысходности он просто не сработал. Сравнить корейский оригинал с голливудским ремейком — это как поставить «Графа Монте-Кристо» рядом с второсортным боевиком. К слову, такой уже выпущен, в Индии сняли отвратительную кальку корейской драмы под названием «Узник прошлого», говорить о которой даже не хочется.

Почему же Тарантино плакал при просмотре уже культового «Олдбоя»? Ответ на этот вопрос станет спойлером, не хотим портить ваше впечатление от просмотра. Для тех, кто знаком с разрушительной концовкой корейской тюремной драмы отметим, что пустил слезу мэтр во время сцены флэшбека на мосту.

Создатель «Олдбоя» готовит идеальную замену кровавой драме: первые подробности нового фильма. Почему «Переходный возраст» называется именно так: объясняем глубокий смысл мрачного хита Netflix в двух словах.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Граф Монте-Кристо» (2024), «Олдбой» (2003)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения Читать дальше 29 июля 2025
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили) В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили) Читать дальше 29 июля 2025
«Это была афера»: ужастик с бюджетом в 0 долларов умудрился обойти в прокате самого Нолана — его сняли меньше чем за неделю «Это была афера»: ужастик с бюджетом в 0 долларов умудрился обойти в прокате самого Нолана — его сняли меньше чем за неделю Читать дальше 29 июля 2025
«К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы «К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы Читать дальше 28 июля 2025
Считали, что в «Американском психопате» Бэйл изображал маньяка? Оказывается, его вдохновил Круз Считали, что в «Американском психопате» Бэйл изображал маньяка? Оказывается, его вдохновил Круз Читать дальше 28 июля 2025
«Получился очень смешным»: единственную экранизацию, которую Стивен Кинг назвал забавной, зрители не сразу поняли «Получился очень смешным»: единственную экранизацию, которую Стивен Кинг назвал забавной, зрители не сразу поняли Читать дальше 27 июля 2025
На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей Читать дальше 27 июля 2025
Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса Читать дальше 27 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше