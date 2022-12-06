Кореянка 15 раз делала пластику, чтобы стать как Ким Кардашьян: результат шокирует

Жительница Южной Кореи Черри Ли с юности вдохновлялась Ким Кардашьян. Она была уверена, что американскую звезду смело можно назвать самой красивой женщиной в мире, и стремилась быть на нее похожей. А однажды решилась на серию пластических операций, чтобы полностью исправить свое лицо.

Поводом для первого похода к хирургу стало болезненное расставание с возлюбленным. Черри перестала чувствовать уверенность в себе, поэтому пошла на кардинальные меры. После этого в течение восьми лет она перенесла 15 пластических операций, полностью изменив свое лицо и фигуру.

Родители Черри поддержали ее выбор. Они даже помогли оплатить ей часть процедур, ведь в общей сложности девушка потратила около 3 500 000 рублей.

Как отмечают поклонники Черри, теперь она действительно стала похожа на своего кумира. И пусть кореянка не стремилась к такому же лицу, ее фигуру не отличить от фигуры американской знаменитости.