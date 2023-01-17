Коренастая мексиканка за 60: как выглядит Сальма Хайек без макияжа и утяжки (фото)

Поклонники привыкли видеть Сальму Хайек блистающей в эффектном образе на экране или на красной ковровой дорожке. Знойная брюнетка для многих остается примером женственности, грации и красоты, но не так давно она рискнула показать себя настоящую.

В социальных сетях артистки появился видеоролик, в кадрах которого она запечатлена без макияжа и утяжки. Хайек отправилась на прогулку с детьми, во время которой решила попрыгать на батуте. Звезда экрана была одета весьма просто: из секс-символа она тут же превратилась в коренастую мексиканку за 60.

В любом случае преданные фанаты знаменитости остались в восторге не только от ее внешнего вида, но и непосредственности. В комментариях они засыпали актрису комплиментами. «Невероятная Сальма», «Вы мое главное вдохновение», — отметили интернет-пользователи под постом звезды.