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Корчевников от всех скрывал, что был женат на известной актрисе: красавица, каких мало

20 июля 2023 09:15
Корчевников от всех скрывал, что был женат на известной актрисе: красавица, каких мало

Телеведущий тяжело переживал разрыв.

Многие удивляются тому, что Борис Корчевников к 40 годам не обзавелся семьей. Телеведущий уверяет, что, будучи глубоко верующим человеком, не может найти ту самую. И предпочитает скрывать от публики, что однажды уже был женат.

На церковной службе звезда экрана познакомился с известной актрисой. Чувства к Анне Сесиль Свердловой оказались взаимными. Возлюбленные тихо расписались и обвенчались, отметив это событие скромным домашним чаепитием.

Близкие не могли нарадоваться за Бориса: отхватил себе красавицу каких мало. Но спустя восемь лет пути супругов разошлись. Причина их разрыва так и осталась неизвестна широкой общественности. Лишь однажды Корчевников прокомментировал расставание с любимой женщиной. Актер признался, что боль от развода с Анной Сесиль Свердловой останется с ним на всю жизнь.

Корчевников от всех скрывал, что был женат на известной актрисе: красавица, каких мало
Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Аромат шиповника»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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