Корчевников от всех скрывал, что был женат на известной актрисе: красавица, каких мало

Многие удивляются тому, что Борис Корчевников к 40 годам не обзавелся семьей. Телеведущий уверяет, что, будучи глубоко верующим человеком, не может найти ту самую. И предпочитает скрывать от публики, что однажды уже был женат.

На церковной службе звезда экрана познакомился с известной актрисой. Чувства к Анне Сесиль Свердловой оказались взаимными. Возлюбленные тихо расписались и обвенчались, отметив это событие скромным домашним чаепитием.

Близкие не могли нарадоваться за Бориса: отхватил себе красавицу каких мало. Но спустя восемь лет пути супругов разошлись. Причина их разрыва так и осталась неизвестна широкой общественности. Лишь однажды Корчевников прокомментировал расставание с любимой женщиной. Актер признался, что боль от развода с Анной Сесиль Свердловой останется с ним на всю жизнь.