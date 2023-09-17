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Корчевников одним поступком заставил народную артистку плакать: дело вот в чем

17 сентября 2023 16:45
Корчевников одним поступком заставил народную артистку плакать: дело вот в чем

Задел за живое.

Борис Корчевников умеет вывести на эмоции любого человека. В студии шоу «Жизнь и судьба» всплакнул не один артист. «Жертвой» ведущего стала и Ольга Прокофьева. Разговор с ней даже не успел начаться, но всего один поступок коллеги уже вывел звезду из душевного равновесия.

Прежде чем перейти к интервью, актер решил сделать приятное своей гостье. Он поздравил ее с 60-летием, подарив букет цветов. А после передал поздравления и маме знаменитости Софье Прохоровне. И для нее у Корчевникова тоже был припасен подарок.

Родительнице юбилярши он передал икону Святой Софии. Этот поступок сильно тронул Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни». Народная артистка не раз говорила, что сильно привязана к маме. И такое внимание со стороны телеведущего довело ее до слез.

«Какая красота. Это так трогательно. Ей очень понравится», — дрожащим голосом произнесла Прокофьева, поблагодарив за презент.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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