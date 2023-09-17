Корчевников одним поступком заставил народную артистку плакать: дело вот в чем

Борис Корчевников умеет вывести на эмоции любого человека. В студии шоу «Жизнь и судьба» всплакнул не один артист. «Жертвой» ведущего стала и Ольга Прокофьева. Разговор с ней даже не успел начаться, но всего один поступок коллеги уже вывел звезду из душевного равновесия.

Прежде чем перейти к интервью, актер решил сделать приятное своей гостье. Он поздравил ее с 60-летием, подарив букет цветов. А после передал поздравления и маме знаменитости Софье Прохоровне. И для нее у Корчевникова тоже был припасен подарок.

Родительнице юбилярши он передал икону Святой Софии. Этот поступок сильно тронул Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни». Народная артистка не раз говорила, что сильно привязана к маме. И такое внимание со стороны телеведущего довело ее до слез.