Корчевников беспардонно публично унизил Варлей: актриса не стала молчать

Наталья Варлей, известная по ролям Нины в «Кавказской пленнице» и Панночки в «Вии», родилась в тяжелые послевоенные годы в Румынии, в семье военного моряка. Но, оказалось, далеко не все помнят биографию выдающейся актрисы. С возрастом Варлей запутался даже ведущий Борис Корчевников.

«Недавно Боря Корчевников во время Бессмертного полка радостно сказал:

“Наташа, вы ведь родились 22 июня 1941 года!” Я родилась 22, но не 41 года...» — поделилась актриса в беседе с Татьяной Устиновой в YouTube-шоу «Мой герой».

Наталья Варлей появилась на свет в 1947 году, но никак не в 1941-м, так что комплимент Корчевникова не удался — он прибавил Варлей лишние 6 лет.