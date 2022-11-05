Копия звездной бабушки: вы изумитесь, увидев, как выглядит внучка Михалкова и Вертинской

Режиссер Никита Михалков и актриса Анастасия Вертинская были женаты 5 лет и успели обзавестись сыном Степаном, ставшим ресторатором. Спустя годы Степан осчастливил звездных родителей внуками – старшая из которых 30-летняя Александра. Ее назвали в честь знаменитого прадеда – Александра Вертинского.

Некоторое время Александра работала редактором и пиар-менеджером в ресторане отца, но ее влекло творчество.

Вскоре девушка решила стать художницей.

К рисованию Александру подтолкнуло чтение книг по искусству из коллекции ее прабабушки Лидии Вертинской. Звездная наследница окончила художественный институт им. Василия Сурикова.

Нашла себя Александра и в личной жизни – с 2017 года она замужем за театральным актером Петром Скворцовым. У пары двое сыновей, однако семейных подробностей они не раскрывают.