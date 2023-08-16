Копия звездной бабушки: вот как расцвела любимая внучка Бабкиной
Артистка похвасталась наследницей.
У единственного сына Надежды Бабкиной трое детей, в которых певица души не чает. На этой неделе средней внучке артистки Вере исполнилось 10 лет. Бабкина поделилась фотографиями девочки и похвасталась, какой талантливой растет внучка.
Поклонники отмечают, что Вера растет очень похожей на звездную бабушку и становится все краше с каждым годом. Хотя у девочки, в отличие от певицы, очень светлые волосы, черты лица она явно получила от «казачки Нади», как ее любя называют поклонники.
По словам самой Бабкиной, характером внучка тоже пошла в нее. Она очень душевная и ласковая, но с другой стороны может быть настоящей сорвиголовой.
«Эту черту она унаследовала у меня», — гордо заявляет Надежда Георгиевна.
В комнате у Веры кисти и краски соседствуют с боксерской грушей. Девочка обожает играть в футбол и заниматься творчеством.
«Душа у нее раздольная», — поделилась певица.