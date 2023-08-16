Копия звездной бабушки: вот как расцвела любимая внучка Бабкиной

У единственного сына Надежды Бабкиной трое детей, в которых певица души не чает. На этой неделе средней внучке артистки Вере исполнилось 10 лет. Бабкина поделилась фотографиями девочки и похвасталась, какой талантливой растет внучка.

Поклонники отмечают, что Вера растет очень похожей на звездную бабушку и становится все краше с каждым годом. Хотя у девочки, в отличие от певицы, очень светлые волосы, черты лица она явно получила от «казачки Нади», как ее любя называют поклонники.

По словам самой Бабкиной, характером внучка тоже пошла в нее. Она очень душевная и ласковая, но с другой стороны может быть настоящей сорвиголовой.

«Эту черту она унаследовала у меня», — гордо заявляет Надежда Георгиевна.

В комнате у Веры кисти и краски соседствуют с боксерской грушей. Девочка обожает играть в футбол и заниматься творчеством.