Такой судьбе не позавидуешь: участь дочери солиста «Кар-Мэн» проберет до мурашек (фото)

Порой звездам приходится краснеть за своих наследников, к которым приковано повышенное внимание публики. Не избежал этой участи и бывший солист группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох.

В первом браке с Натальей Огурцовой у артиста появились две дочки-погодки — Людмила и Алиса. Бывшей супруги музыканта уже нет в живых, а его наследницы поссорились, не поделив между собой имущество.

Людмила затаила обиду на младшую сестру из-за того, что та присвоила себе деньги, вырученные с продажи квартиры отца в Мытищах, а после заявила права и на недвижимость покойной родительницы. Старшая дочь артиста в одиночку воспитывала дочь Марину и едва сводила концы с концами. На фоне этого звездная наследница пристрастилась к выпивке.

Новость о плачевном состоянии Людмилы несколько лет назад прогремела на всю страну. Дочь артиста прошла лечение в клинике, где находилась на протяжении девяти месяцев. По словам врачей, им чудом удалось вытащить ее с того света.

После этого Людмила засветилась в студии одного из популярных шоу, и тогда россияне ахнули: звездная наследница оказалась копией своего отца. При этом она заверила всех, что навсегда завязала с алкоголем и начала новую жизнь. Но, как пишет портал «Экспресс газета», через несколько месяцев дочь Лемоха сорвалась. Вот уже довольно долгое время о ней ничего не известно.