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Копия Захаровой покрасивее: ахнете, с кем 75-летний Стеклов воспитывает крошечную дочь

15 октября 2023 13:00
Копия Захаровой покрасивее: ахнете, с кем 75-летний Стеклов воспитывает крошечную дочь

Артист жене в отцы годится.

Владимир Стеклов не планировал под старость лет снова становиться отцом, но молодая возлюбленная преподнесла ему сюрприз. Когда актеру стукнуло 70, в его семье случилось пополнение.

Артист крутил роман с Ириной Дерягиной. Она младше избранника на 33 года, да к тому же оказалась копией бывшей жены своего возлюбленного Александры Захаровой, только красивее. Об интересном положении избранница знаменитости узнала довольно поздно, на 11-й неделе, и сразу сообщила любимому.

Стеклов был в шоке от грядущих перемен, но быстро пришел в себя, решив, что здесь нужно радоваться, а не плакать. Спустя несколько месяцев после появления Арины на свет пара узаконила отношения.

Для звезды этот брак стал четвертым.

Вместе супруги воспитывают пятилетнюю дочь, а поклонники не нарадуются, наблюдая за счастливым семейством. Владимир Александрович признался, что девочка пошла характером в него — такая же взрывная и вспыльчивая.

Копия Захаровой покрасивее: ахнете, с кем 75-летний Стеклов воспитывает крошечную дочь
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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