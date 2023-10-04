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Копия Якубовича: как выглядел Дамблдор в молодости (фото)

4 октября 2023 13:45
Копия Якубовича: как выглядел Дамблдор в молодости (фото)

В этом обаятельном усаче не узнаешь великого волшебника.

28 сентября не стало актера Майкла Гэмбона. За 82 года жизни актер сыграл немало ролей: его фильмография насчитывает больше 90 проектов. Но многие зрители знают британца как Альбуса Дамблдора, директора школы Хогвартс в серии фильмов о Гарри Поттере.

Гэмбон довольно поздно начал актерскую карьеру. В 24 года он отправил в Дублинский театр выдуманное резюме с богатым опытом и, как ни странно, получил работу. На сцене молодой человек показал себя так хорошо, что его заметил Лоуренс Оливье и пригласил в Национальный театр. Но первые роли в кино Майклу стали предлагать тогда, когда артисту было уже за сорок.

В то время бороду Гэмбон не носил, а вот симпатичные усики делали его похожим на любимца российских зрителей Леонида Якубовича, особенно в сочетании со смокингом и галстуком-бабочкой. Такого стилягу сложно представить в колпаке и мантии, в которых актер появлялся на съемочной площадке «Гарри Поттера».

Копия Якубовича: как выглядел Дамблдор в молодости (фото)
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005), кадр из фильма «Поющий детектив» (1986)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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