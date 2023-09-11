Копия Яковлевой: глазам не поверите, увидев, на ком женился киношный муж Каменской

Зрители «Склифосовского» хотели бы поженить Елену Яковлеву и Андрея Ильина не только на экране. Актриса много лет замужем за другим, а ее киношный супруг долго искал свое счастье и наконец-то нашел.

Любовных приключений на долю исполнителя роли Кривицкого выпало немало. Возлюбленный Каменской дважды официально был женат, долго жил в гражданском браке с Александрой Табаковой, но так и не стал отцом.

В 2017 году артист поставил третий штамп в паспорте. Поклонники были удивлены, узнав, что новой женой актера стала копия его коллеги по популярному сериалу. Инга Руткевич — миловидная блондинка с короткой стрижкой. От Яковлевой не отличить.

В этом браке у знаменитости появился долгожданный наследник. Ильин сдувает пылинки с 10-летнего сына Тихона, который появился на свет, когда ему было уже 53 года. Звезда экрана чувствует, что напрасно балует мальчугана, но стать строгим отцом оказалось выше его сил.