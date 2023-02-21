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«Копия Волочковой»: свежее фото Бузовой шокировало Сеть

21 февраля 2023 11:30
«Копия Волочковой»: свежее фото Бузовой шокировало Сеть

Поклонники совсем не оценили пикантную публикацию телеведущей.

Несколько недель назад Ольга Бузова отправилась в ЮАР для съемок очередного сезона шоу «Звезды в Африке». В экзотичной стране артистка не только работает, но и наслаждается местной природой и фауной, регулярно рассказывая о своем досуге в социальных сетях.

Так, в своем блоге она поделилась серией снимков, сделанных во время прогулки у водопада. В кадрах Бузова, не стесняясь пикантных кадров, позирует в миниатюрном купальнике и красуется своей стройной фигурой.

«Копия Волочковой»: свежее фото Бузовой шокировало Сеть

Пользователи Сети не прошли мимо публикации, но высоко оценили ее лишь самые преданные фанаты. Большинство подписчиков осудило телеведущую за чрезмерно откровенные кадры, призвав ее к скромности. Некоторые даже сравнили Бузову с Анастасией Волочковой, которая известна своей любовью к чувственным образам.

«Копия Волочковой», «Сколько можно раздеваться?», «Пора уже стать скромнее в 37 лет!» — возмущаются пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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