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«Копия Валюша»: вдовец Легкоступовой раскрыл внешность новой возлюбленной

21 июня 2023 10:45
«Копия Валюша»: вдовец Легкоступовой раскрыл внешность новой возлюбленной

Яхтсмен больше не одинок.

Валентина Легкоступова сделала своего мужа вдовцом через месяц после свадьбы. За Юрия Фирсова певица вышла замуж 4 июля 2020 года, а уже 6 августа с черепно-мозговой травмой попала в больницу, откуда так и не вышла.

Первое время супруг артистки не находил себе места от горя. Однако спустя три года наладил личную жизнь. Новая избранница яхтсмена произвела фурор.

Фирсов часто публикует фотографии возлюбленной в социальных сетях. Имя любимой и род ее деятельности не раскрывает, но интернет-пользователям и без того есть что обсудить. Многие с удивлением обнаружили, что пассия девятикратного чемпиона России как две капли воды похожа на его бывшую жену.

«Копия Валюша», «Одно лицо с Легкоступовой», — пишут в комментариях под одной из публикаций Фирсова.

При этом одни осудили Юрия за то, что он нашел замену жене, а другие, напротив, порадовались тому, что его жизнь продолжается. К тому же поклонники отметили, что рядом со своей новой любовью Фирсов выглядит совершенно счастливым.

«Копия Валюша»: вдовец Легкоступовой раскрыл внешность новой возлюбленной
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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