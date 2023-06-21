«Копия Валюша»: вдовец Легкоступовой раскрыл внешность новой возлюбленной

Валентина Легкоступова сделала своего мужа вдовцом через месяц после свадьбы. За Юрия Фирсова певица вышла замуж 4 июля 2020 года, а уже 6 августа с черепно-мозговой травмой попала в больницу, откуда так и не вышла.

Первое время супруг артистки не находил себе места от горя. Однако спустя три года наладил личную жизнь. Новая избранница яхтсмена произвела фурор.

Фирсов часто публикует фотографии возлюбленной в социальных сетях. Имя любимой и род ее деятельности не раскрывает, но интернет-пользователям и без того есть что обсудить. Многие с удивлением обнаружили, что пассия девятикратного чемпиона России как две капли воды похожа на его бывшую жену.

«Копия Валюша», «Одно лицо с Легкоступовой», — пишут в комментариях под одной из публикаций Фирсова.

При этом одни осудили Юрия за то, что он нашел замену жене, а другие, напротив, порадовались тому, что его жизнь продолжается. К тому же поклонники отметили, что рядом со своей новой любовью Фирсов выглядит совершенно счастливым.