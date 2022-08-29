Копия «Терминатора»: как выглядит тайный внебрачный сын Шварценеггера

Сам сын звезды узнал, кто его отец, лишь в возрасте 13 лет. Что уж говорить о прессе и общественности. Происхождение Джозефа Баэна было тайной Арни и его домработницы Милдред на протяжении долгих лет. Известно, что мать «бастарда» пообещала Шварценеггеру никогда не рассказывать об их связи.

Возможно, это было бы секретом до сих пор, если бы еще в подростковом возрасте мальчик не стал напоминать отца. По сообщениям журналистов, увидев сходство, законная супруга Арнольда вызвала домработницу на серьезный разговор, во время которого та и призналась в своих отношениях с актером. После этого брак Арни затрещал по швам, но окончательно пара развелась только в 2021 году, когда все судебные разбирательства закончились.

При этом бывший губернатор Калифорнии практически сразу после признания любовницы начал общаться с внебрачным сыном. Арни оплатил ему колледж, стал давать советы по тренировкам в спортзале и начал появляться с ним на публике.

Сам Джозеф Баэна тоже не скрывает свою близость с отцом. На одном из последних снимков в социальных сетях парень поздравил Шварценеггера с днем рождения и написал, что тот его на многое вдохновляет. На фотографии мужчины размещены в профиль, а в этом ракурсе особенно заметно их сходство. Одинаковый «терминаторский» прищур вместе с живой улыбкой и волевым подбородком без всяких тестов подтверждают, что перед нами отец и сын.

«Вот это генетика! С днем рождения легенду», «Просто близнецы», «Мужик, ты копия твоего отца», ― гласят комментарии подписчиков.

Кроме внешнего сходства Джозеф Баэна стремится повторить и жизненный путь своего папы. В интервью с журналистами он не раз отмечал, что, как и Шварценеггер, мечтает завоевать титул по бодибилдингу «Мистер Олимпия».