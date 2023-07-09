Копия Шурика: внешность сына Лиды из «Операции „Ы“» заставит задуматься

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» прославила на всю страну не только «Шурика» Александра Демьяненко, но и его «подругу Лиду» Наталью Селезневу.

Позднее актеры снова снялись у Леонида Гайдая в картине «Иван Васильевич меняет профессию». Поклонники артистов грезили, чтобы их кумиры были вместе и в реальности. Однако этого не случилось.

Селезнева вышла замуж за актера Владимира Андреева, с которым прожила вплоть до его смерти. В их браке родился сын Егор, который, к всеобщему удивлению, не пошел по стопам родителей. Когда мальчику было шесть лет, Гайдай предложил ему сняться в своем новом фильме «Не может быть!». Однако Егор без раздумий отказался.

Андреев-младший поступил в МГИМО, после чего устроился в МИД России. Несколько лет Егор вместе с первой женой и сыном Алексеем жил в Германии. Однако этот брак распался. Позднее сын Селезневой женился во второй раз и стал отцом еще двух детей.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что Егор подозрительно похож на «Шурика»: те же черты лица, очки и интеллигентный образ. Это наводит на самые невероятные подозрения об отношениях между Селезневой и Демьяненко.