Копия Шурика: таким Олега Даля помнят только самые преданные поклонники

Олег Даль запомнился массовому зрителю как один из самых плодовитых артистов страны. Он успел поработать с Владимиром Мотылем, Михаилом Козаковым и другими прославленными постановщиками. При этом лишь самые преданные фанаты догадывались, с какой роли началась карьера артиста.

Дело в том, что впервые на экранах Даль оказался еще во время учебы в Щепкинском училище. Он прошел кастинг у Александра Зархи, который решил экранизировать повесть «Звездный билет» Василия Аксенова. И в результате ему досталась роль Алика Крамера.

Картина стала карьерным трамплином для Даля. Зрители и другие режиссеры обратили на него внимание, после чего он начал все чаще и чаще появляться на экранах. Но со временем черно-белый фильм забылся массовым зрителем, поэтому теперь его помнят и пересматривают лишь самые преданные фанаты. И, как отмечают поклонники, в своем кинодебюте Даль выглядит как Шурик из знаменитых комедий Леонида Гайдая.