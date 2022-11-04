Копия превзошла оригинал: как выглядела бы Катя из «Девчат» сегодня

Сходство некоторых актрис настолько очевидное, что шокирует зрителей. Некоторые параллели можно провести даже через несколько поколений: звезды разных эпох кажутся родственницами, если и вовсе не близнецами. Например, у Люсьены Овчинниковой обнаружилась современная «копия».

Автор Дзен-канала KinoBugle.ru обратил внимание, что Катерина Шпица на некоторых снимках как две капли воды похожа на советскую артистку. Они обе обладают одинаковым разрезом глаз и улыбкой.

Овчинниковой широкую известность принесла роль Кати в комедии «Девчата». Ее обстоятельной и серьезной героине удавалось примирить враждующих соседок и спланировать собственное будущее. Если бы фильм снимали сейчас, то Катю могла бы сыграть и Шпица. Ведь молодая актриса считается довольно востребованной. Ее фильмография насчитывает уже почти 70 работ. Только в прошлом году с участием Катерины вышло четыре проекта, среди которых сериал «Топи» и комедия «День города».