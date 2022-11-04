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Киноафиша Статьи Копия превзошла оригинал: как выглядела бы Катя из «Девчат» сегодня

Копия превзошла оригинал: как выглядела бы Катя из «Девчат» сегодня

4 ноября 2022 05:40
Копия превзошла оригинал: как выглядела бы Катя из «Девчат» сегодня

Героиню могла бы сыграть известная современная актриса.

Сходство некоторых актрис настолько очевидное, что шокирует зрителей. Некоторые параллели можно провести даже через несколько поколений: звезды разных эпох кажутся родственницами, если и вовсе не близнецами. Например, у Люсьены Овчинниковой обнаружилась современная «копия».

Автор Дзен-канала KinoBugle.ru обратил внимание, что Катерина Шпица на некоторых снимках как две капли воды похожа на советскую артистку. Они обе обладают одинаковым разрезом глаз и улыбкой.

Копия превзошла оригинал: как выглядела бы Катя из «Девчат» сегодня

Овчинниковой широкую известность принесла роль Кати в комедии «Девчата». Ее обстоятельной и серьезной героине удавалось примирить враждующих соседок и спланировать собственное будущее. Если бы фильм снимали сейчас, то Катю могла бы сыграть и Шпица. Ведь молодая актриса считается довольно востребованной. Ее фильмография насчитывает уже почти 70 работ. Только в прошлом году с участием Катерины вышло четыре проекта, среди которых сериал «Топи» и комедия «День города».

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Верность», 1965, «Девчата», 1961
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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