Копия постаревшей Мадонны: гляньте, что стало с бывшей Пола Маккартни (фото)

Легендарный «битл» Пол Маккартни был официально женат три раза. Пожалуй, самыми громкими отношениями музыканта стал его брак с моделью Хизер Миллс.

Они поженились в 2002 году и первое время были очень счастливы. Миллс родила от Пола дочь Беатрис. Однако вскоре их союз дал трещину, и уже в 2006 году начался бракоразводный процесс. По результатам дела суд вынудил Маккартни выплатить бывшей супруге 24 миллиона фунтов.

После развода Миллс недолго тосковала и оставалась одна. Вскоре она связала свою жизнь с избранником, который намного ее моложе. Кстати, мало кто знает, что у Хизер нет одной ноги. Она лишилась конечности в результате несчастного случая — Миллс сбил полицейский на мотоцикле.

Сегодня бывшая модель и экс-жена «битла» занимается веганскими проектами. В ее распоряжении четыре завода по производству растительной пищи.

С годами Хизер Миллс изрядно постарела. Ее кожа стала тонкой и морщинистой. Многие пользователи Сети отмечают сходство Миллс с постаревшей Мадонной: у этих знаменитых блондинок немало общих черт.