Копия помоложе: вот ради кого муж бросил звезду СССР после 20 лет брака

Марина Ладынина обрела оглушительную славу в 40-х и 50-х. Актриса снялась в ярчайших кинохитах того времени: «Свинарка и пастух», «Секретарь райкома», «Кубанские казаки».

У Ладыниной было все, о чем могла мечтать любая женщина. Ее карьера шла в гору, а многолетний брак с режиссером Иваном Пырьевым казался безупречным. Но вся эта идиллия рухнула в один момент, когда супруг увлекся молоденькой актрисой.

К тому времени Ладынина и Пырьев были вместе уже 20 лет и растили сына Андрея. Но режиссера, видимо, уже не устраивала привычная и размеренная семейная жизнь. Он положил глаз на перспективную артистку Людмилу Марченко, которая была моложе него на 40 лет. Самое интересное, что восходящая звезда кино являлась точной копией Ладыниной в юности.

Ради Марченко Пырьев развелся с женой, обвинив супругу в измене. По словам Ладыниной, это была клевета. Но оправдать себя и пойти против влиятельного мужа она не могла.

После развода карьера Марины Алексеевны рухнула. В середине 60-х она сыграла свою последнюю роль в кино, после чего стала отшельницей. Марченко тоже не ждал успех. Якобы позднее она отвергла ухаживания Пырьева, и тот отомстил ей, осложнив путь в кино.