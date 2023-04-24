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Копия помоложе: вот ради кого Дунаевский бросил седьмую жену после 20 лет брака

24 апреля 2023 13:15
Копия помоложе: вот ради кого Дунаевский бросил седьмую жену после 20 лет брака

Композитор решил вновь отправиться в ЗАГС.

Максим Дунаевский известен не только своей музыкальной карьерой, но и личной жизнью. Артист семь раз был женат, а последней его избранницей в течение 20 лет была Марина Рождественская. Однако не так давно стало известно, что композитор вновь связал себя узами брака.

Восьмой избранницей Дунаевского стала искусствовед Алла Новоселова, которая значительно младше своего мужа. Как отмечают близкие, супруги прекрасно ладят друг с другом, ведь у них сходятся интересы, а сама Алла старается окружить своего мужа теплом и заботой.

Поклонники же не смогли скрыть своего удивления от новостей о знаменитости. Они были поражены решением Дунаевского вновь отправиться в ЗАГС и отметили, насколько Новоселова похожа на предыдущую возлюбленную композитора. По их мнению, даже прически у жен музыканта одинаковые. Копия помоложе: вот ради кого Дунаевский бросил седьмую жену после 20 лет брака

«А прически у них одинаковые», «Очень похожа Алла на Марину», — считают пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, кадр из программы «Малахов», кадр из программы «Секрет на миллион»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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