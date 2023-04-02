Копия покойной матери: младший сын Ирины Метлицкой вырос красавчиком (фото)

Ирина Метлицкая считалась одной из самых ярких и привлекательных актрис советского кино. Судьба ее оказалась весьма трагичной: в возрасте 35 лет звезда экрана скончалась после тяжелой борьбы с острой лейкемией. У артистки осталось два сына — Никита и Петр.

Звездные наследники тяжело переживали горькую утрату. Как бы там ни было, теперь они взрослые мужчины, сумевшие наладить свою жизнь. Старший сын Метлицкой и актера Сергея Газарова стал финансистом, а вот младший оказался куда более творческим человеком.

Петр выбрал для себя профессию музыканта — он виртуозно играет на саксофоне. Помимо выдающегося таланта артист отличается и весьма яркой внешностью.

Глядя на фотографии звездного наследника, интернет-пользователи сходятся во мнении, что он стал настоящим красавчиком. Кроме того, многие подчеркивают, что статный шатен вырос полной копией своей покойной матери.