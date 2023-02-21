Копия писателя: посмотрите, как сейчас выглядит правнук Достоевского

Из четырех детей великого русского классика выжили только двое. Дочь Любовь умерла бездетной, а династия продолжилась благодаря сыну Федору. Его внуку, то есть правнуку писателя, минуло 75 лет, и у них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. Первое время он ютился с родителями в одной комнате с печкой. Юноша сменил множество профессий — был алмазчиком, гидом, таксистом. Также он ездил в Германию, где зарабатывал ремонтом техники. Дольше всего потомок Достоевского проработал вагоновожатым.

В 2006 году Дмитрий сыграл эпизодическую роль в сериале «Секретная служба Его Величества», в котором сходство с выдающимся предком видно невооруженным глазом.

Сейчас он воспитывает четырех внуков, младшему из которых 13 лет. Федор интересуется информационными технологиями, записался в профильный класс и уже обыгрывает деда в шахматы. Другое его увлечение — музыка, а к настоящим пристрастиям можно отнести сладкое. Как считает Дмитрий Достоевский, это у них династическое.