Копия отец: как выглядит дочь Джеки Чана, которую он выгнал из дома (редкое фото)

Фильмы с улыбчивым и доброжелательным актером Джеки Чаном любят зрители по всему миру. Но, несмотря на свой образ и успешную карьеру в кино, каскадёр оказался не самым примерным семьянином. Он признавался, что не стал хорошим отцом для сына, а в воспитании своей внебрачной дочери практически не принимал участия.

Этта долгие годы не общалась со знаменитым папой. Поэтому в подростковом возрасте наследница артиста вела себя довольно вызывающе. Она дралась, сбегала из родительского дома и употребляла запрещённые вещества. Но сложный период взросления все же прошёл.

Впрочем, девушка так и не смогла построить доверительные отношения с отцом. Хотя она многое унаследовала от актера. У наследницы Джеки Чана такие же глаза, похожий овал лица и форма носа. Но родство с каскадёром пока не принесло ей удачу, поскольку после переезда за границу она осталась практически без денег.