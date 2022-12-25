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Копия отца: вы не поверите своим глазам, увидев бывшего возлюбленного Елизаветы Боярской

25 декабря 2022 09:00
Копия отца: вы не поверите своим глазам, увидев бывшего возлюбленного Елизаветы Боярской

Актер не одобрил выбор дочери.

Каждый отец очень настороженно относится к избраннику дочери, ведь он знает, как представители сильного пола могут обойтись с его принцессой.

Михаил Боярский, так же как и любой папа, оберегал свою единственную дочь Елизавету. Когда молодая актриса снималась в сериале «Демон полудня», она познакомилась с Сергеем Чонишвили. Профессиональные отношения переросли в нечто большое, и мужчина даже думал попросить руку и сердце своей возлюбленной. Впрочем, этому не суждено было случиться.

О паре узнал знаменитый отец девушки, и он не на шутку разозлился, запретив ей продолжать эти отношения.

Даже тот факт, что Чонишвили похож на молодого Боярского, не спас его от гнева Михаила Сергеевича. Между ними и правда есть явное сходство. Однако один овал лица, форма усов и выразительные глаза никак не помогли влюбленному актеру.

Копия отца: вы не поверите своим глазам, увидев бывшего возлюбленного Елизаветы Боярской
Фото: кадр из сериала "Петербургские тайны" (1994–1998), Legion-Media, кадр из фмльма "Собака на сене" (1977)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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