Копия Орбакайте всю жизнь считала себя гадким утенком: стилисты сотворили с ней такое, что все ахнули

Девушка не предполагала, что может выглядеть так эффектно.

Арина Шульпина с детства сталкивалась с оскорблениями сверстников. Девушка так часто слышала нападки и издевательства, что со временем и сама поверила, что она гадкий утенок. Но стилистам удалось изменить мнение девушки о самой себе.

Так, Александр Рогов, который работал вместе с коллегами над преображением Арины, решил акцентировать внимание на красоте героини, в которую она перестала верить. Он подчеркнул рост девушки зеленым платьем в пол, а завершила образ вьющаяся укладка.

Арина осталась в восторге от своего внешнего вида. Как призналась девушка, она не ожидала, что может выглядеть так эффектно. Ее мнение поддержали и зрители. В комментариях к выпуску они похвалили команду экспертов, а некоторые отметили, что девушка, так сильно похожая на Кристину Орбакайте, раскрыла свою внутреннюю красоту.