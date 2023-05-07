Копия «няни Вики»: дочь Заворотнюк потрясла народ переменами во внешности

Анна Заворотнюк не стала успешной актрисой, зато давно пополнила ряды известных блогеров. Как и подобает звезде социальных сетей, модель держит поклонников в курсе того, что с ней происходит. Например, не так давно знаменитость решилась на серьезные перемены во внешности.

Долгое время 27-летняя дочь Анастасии Заворотнюк предпочитала светлый оттенок волос. Теперь же она перекрасилась в темный, чем восхитила своих фолловеров.

По мнению фанатов, новый образ невероятно идет Анне. К тому же он делает звездную наследницу полной копией няни Вики, которую ее мать сыграла в популярном сериале «Моя прекрасная няня».