Копия «няни Вики»: дочь Заворотнюк потрясла народ переменами во внешности
От преображения звездной наследницы мурашки по коже.
Анна Заворотнюк не стала успешной актрисой, зато давно пополнила ряды известных блогеров. Как и подобает звезде социальных сетей, модель держит поклонников в курсе того, что с ней происходит. Например, не так давно знаменитость решилась на серьезные перемены во внешности.
Долгое время 27-летняя дочь Анастасии Заворотнюк предпочитала светлый оттенок волос. Теперь же она перекрасилась в темный, чем восхитила своих фолловеров.
По мнению фанатов, новый образ невероятно идет Анне. К тому же он делает звездную наследницу полной копией няни Вики, которую ее мать сыграла в популярном сериале «Моя прекрасная няня».
«Секси», «Что за красавица такая», «Какая же конфета. Невозможно хороша», «Анечка, ты прекрасна», «Очень похожа на маму», —гласят комментарии интернет-пользователей к снимкам, на которых Заворотнюк-младшая запечатлена с обновленным цветом волос.