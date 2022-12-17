Копия Наташа: внешность дочери Королевой и Тарзана перестала быть секретом

За отношениями Наташи Королевой и Тарзана следила, без преувеличения, вся страна. Однако внешность дочки певицы оставалась в тайне для всех поклонников. В этом мало удивительного, ведь даже сам Сергей Глушко не знал о ее существовании и был крайне оскорблён, когда правда вышла наружу.

Исполнительница хитов 90-х когда-то жила в Америке и выступала там с концертами.

Само собой, не обошлось и без новых знакомств. Одному из друзей и отдала свою яйцеклетку звезда эстрады.

Однако у звездной пары есть лишь сын. А что было бы, если бы у четы родилась девочка узнал портал Киноафиша с помощью нейросетей.