Копия «мымры» отчаялась стать желанной женщиной, но стилисты сотворили невозможное

Елена стала героиней шоу «Модный приговор» по настоянию своего сына Дениса. Юноша устал видеть в своей матери замученную женщину, будто застрявшую в советской эпохе. Россиянка работает преподавателем, а потому старалась одеваться скромно и консервативно. А в результате стала той самой «мымрой» из культового фильма «Служебный роман».

Педагог призналась, что годами носит одно и то же, поскольку ей не так просто найти себе что-то подходящее в магазинах. Елена давно поставила на себе крест, отчаявшись стать желанной женщиной. Вмешательство стилистов оказалось как никогда кстати.

Модные эксперты проделали большую работу и добились кардинального преображения. Елене не только подобрали новый стильный гардероб, но и сменили прическу. Преподавательница, увидев себя в зеркале, не поверила своим глазам — из серой мышки она превратилась в эффектную даму, за которой будут не прочь приударить многие мужчины.