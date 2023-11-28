Копия Миледи: как выглядит и чем занимается наследник Тереховой и Митяя из «Сватов»

Маргарита Терехова построила успешную карьеру в кино, однако личную жизнь артистки нельзя назвать удачной. Браки с коллегами и романы с бизнесменами не принесли ей счастья, как и союз с молодым гражданским мужем. Отдушиной для звезды стал внук Михаил Добрынин, появившийся на свет в 1985 году.

Брак Анны, дочери актрисы, трещал по швам. После развода и с ребенком на руках красавица нашла себе новую любовь. Ею стал актер Николай Добрынин. Будущая звезда «Сватов», он сделал счастливой не только свою пассию, но и ее отпрыска. Мишу Добрынин принял как родного сына.

До 12 лет мальчик считал артиста своим папой, но, узнав правду, не изменил свое теплое отношение к отчиму. Повзрослев, Михаил отучился на психолога и стал работать в строительной фирме. Импозантный мужчина взял все самое лучшее от звездных родственников.