Копия Миддлтон помоложе: вот как выглядит любовница принца Уильяма

Несмотря на то, что принц Уильям является, пожалуй, самым нескандальным членом британской королевской семьи, он тоже периодически провоцирует слухи. Главным образом общественность обсуждает его возможные интрижки.

Самой громкой из них был предполагаемый загул принца Уильяма в 2017 году с американской моделью и актрисой Софи Тейлор. Вместо того чтобы выполнять свои обязанности и присутствовать на официальных мероприятиях, он оставил супругу Кейт Миддлтон и отправился на горнолыжный курорт в Швейцарию. Там его и подловили папарацци в компании молодой спутницы.

Роман между ними заподозрили еще и потому, что Софи Тейлор очень похожа на супругу принца в молодости. На тот момент модели был всего 21 год. Подливало масло в огонь и то, что сама Миддлтон во время «отпуска» мужа выглядела очень печальной.

Однако интрижка длилась недолго, сам принц и все его окружение опровергали сообщения СМИ. Наследник престола быстро вернулся в Лондон к жене и появился с ней в свете, чтобы окончательно развеять все слухи.