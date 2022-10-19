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Киноафиша Статьи Копия Меган Маркл: внешность экс-любовница принца Гарри шокировала народ (фото)

Копия Меган Маркл: внешность экс-любовница принца Гарри шокировала народ (фото)

19 октября 2022 20:30
Копия Меган Маркл: внешность экс-любовница принца Гарри шокировала народ (фото)

Герцог не изменяет своим вкусам.

Это сегодня принц Гарри счастлив в браке с Меган Маркл, а в недавнем прошлом его образ жизни совсем не соответствовал роли идеального семьянина. Прежде репутация внука Елизаветы II оставляла желать лучшего: он был завсегдатаем всевозможных тусовок и менял женщин как перчатки.

В своей книге «Камилла: из изгоя в королевы» королевский эксперт Анджела Левин поведала о том, что в момент начала отношений с Маркл принц был увлечен другой. На одной из вечеринок он познакомился с Сарой Энн Маклин, за которой начал ухаживать. Правда, модель, придерживающаяся здорового образа жизни, быстро разочаровала Гарри, и тогда он сконцентрировал все свое внимание на Меган.

Копия Меган Маркл: внешность экс-любовница принца Гарри шокировала народ (фото)

Между тем Сара стала диетологом и сегодня активно ведет социальные сети. Интернет-пользователи шокированы тем, что экс-любовница Гарри — копия его законной супруги и частенько упоминают об этом в комментариях. Эффектная брюнетка, как и Маркл, может похвастаться стройной фигурой и кукольным лицом.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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